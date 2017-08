Festival Show, serata indimenticabile: in centinaia nonostante il maltempo

Ieri, giovedì 10 agosto, si è svolta a Jesolo Lido una serata indimenticabile che ha gremito Piazza Torino e le via adiacenti. Nonostante il temporale del pomeriggio che ha rischiato di minare la riuscita dell’evento, l’organizzazione si è dimostrata efficiente, professionale e puntualissima.

Alle ore 21.00 hanno aperto lo show i due giovani emergenti la cantante GIORGIA di Padova e il cantautore NICO di Ragusa, poi SHADE ha riscaldato il pubblico con la sua “Bene ma non benissimo”. Si sono alternati sul palco BIANCA ATZEI, LEAVE THE MEMORIES, CUZN, TIMOTHY CAVICCHINI, MARIO VENUTI e ALESSIO BERNABEI accolti con grande entusiasmo da migliaia di spettatori. Alle ore 23 è stato il grande momento degli STADIO, ospiti speciali della tappa. Hanno chiuso la serata LEVANTE con il nuovo singolo “Pezzo di me”, il cantautore RIKI da Amici, amatissimo dai giovani e BABY K che ha preparato ai fuochi d’artificio finali con la sua “Roma-Bangkok”. Ha presentato GIORGIA SURINA, poliedrica protagonista della radio e della tv italiana che affianca sul palco ogni sera Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che trasmettono in diretta tutte le tappe.



Tutte le tappe sono gratuite per il pubblico. Le offerte libere vanno in beneficenza alla Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. In questi anni, grazie alla generosità del pubblico sono stati raccolti e versati alla Città della Speranza quasi 600.000 euro. Inoltre Festival Show raddoppia l’impegno per il sociale appoggiando i volontari AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) che sono presenti in ogni Piazza per informare correttamente sul tema della donazione e del trapianto di organi e per raccogliere eventuali manifestazioni di volontà favorevoli alla donazione.



In ogni città, sul palco con i big della musica, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie (reduce dal grande successo dell'ultima edizione di "Amici"). Il direttore della fotografia, Renato Neri, ha creato per quest'anno un nuovo disegno luci che caratterizza il suggestivo apparato illuminotecnico dello spettacolo, impreziosito dalla potenza dell'impianto di amplificazione che raggiunge i 40.000 W. In ognuna delle tappe del Festival Show, sfileranno le Miss di Amen in passerella, selezionate tra quante hanno inviato l’iscrizione gratuita. Una giuria di esperti decreta la Miss vincitrice di tappa che andrà a formare la rosa delle finaliste. L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo.



Il palco itinerante di Festival Show 2017 ospita tanti big della musica italiana, ecco alcuni artisti confermati: Alexia, Bianca Atzei, Michele Bravi, Alex Britti, Marco Carta, Chiara, Luisa Corna, Dear Jack, Enrico Ruggeri con i Decibel, Elodie, Fred De Palma, Raphael Gualazzi, Il Pagante, Irama, Jake La Furia, La Rua, L’Aura, Levante, Ylenia Lucisano, Antonio Maggio, Marco Masini, Ermal Meta, Moreno, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Raf, Riki, Ron, Francesco Sarcina, Shade, Sonhora, Anna Tatangelo, The Kolors, Thomas, Umberto Tozzi, Paola Turci, Mario Venuti, Michele Zarrillo e Nina Zilli.