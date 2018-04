Fiamme nella palazzina, intervengono i vigili del fuoco

CONEGLIANO Fiamme in un appartamento di un condominio in via Santa Caterina da Siena a Conegliano. Gli uomini dei vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo che aveva intaccato parte del mobilio del soggiorno e del terrazzo esterno. Fortunatamente non si riportano feriti in quanto nell'appartamento al quarto piano al momento dell'incendio non si trovava nessuno nell'abitazione. Per precauzione il gas di rete è stato chiuso al piano terra all'arrivo dei vigili del fuoco, per scongiurare che si verificassero problemi ben più gravi in tutti i 17 appartamenti. Non sono ancora note le cause che hanno innescato il rogo.