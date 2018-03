Domani si inaugura l’Antica Fiera di Godega

GODEGA DI SANT’URBANO Si inaugura domani, sabato 3 marzo, alle 10.30 l’Antica Fiera di Godega 2018 , con il tradizionale corteo, al quale parteciperanno le autorità civili e militari. Il corteo partirà dal Pozzo della Regola e arriverà in Fiera per attraversarla e omaggiare così gli espositori. È atteso anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Ad accompagnare il corteo sarà la banda musicale dell’Associazione nazionale dei Carabinieri della sezione “Car. M.O.V.M. Giuseppe Plado Mosca” di Conegliano.

Da ieri intanto è pronta in Fiera la Casetta dei Libri, novità 2018 di Asinomondo che ha portato a Godega Asino Crossing, la messa in circolazione dei libri usati attraverso il veicolo dell’asino, simbolo con la sua lentezza, pacatezza e profondità del tempo di una lettura che possa davvero, ancora, far assimilare il sapere, depositandolo nella coscienza. I ragazzi delle scuole e i genitori nei giorni scorsi hanno caricato i libri usati nelle ceste trasportate dagli asini che, a passo cadenzato, li hanno trasportati fino alla Casetta dei Libri e qui depositati. Da domani la Casetta sarà accessibile ai visitatori che potranno a loro volta lasciare i propri libri usati e portarsi a casa dei libri trovati lì. Oppure semplicemente ricavarsi un tempo per sedersi tranquilli a leggere.

«Asino Crossing nasce per la diffusione del libro e della bellezza della parola – spiega il sindaco di Godega Paola Guzzo -. La coesione di una comunità si fonda sulla conoscenza, sulla condivisione, sulla messa in circolo di “parole buone”. Questo è un piccolo ma importante progetto di sensibilizzazione alla lettura che siamo orgogliosi di aver ospitato all’Antica Fiera. Invito i miei concittadini a entrare nella Casetta del Libro, a fermarsi un po’, a prendere in mano i libri, toccarli, sentirne l’odore e poi a condividerli con gli altri». Oggi pomeriggio alle 16 in biblioteca civica ci sarà un altro punto di raccolta dei libri usati da rimettere in circolo. Gli spazi espositivi dell’Antica Fiera saranno quindi visitabili da domani, sabato 3 marzo, a partire dalle 8.30. La Fiera rimarrà quindi aperta al pubblico sabato fino alle 20, domenica 4 marzo dalle 8.30 alle 20, e lunedì 5 marzo dalle 8.00 alle 18.00.