Svaligiano un'abitazione: i vicini di casa allertano il 112 e i carabinieri li arrestano

FONTE Un 24enne ed un 20enne, entrambi di Asolo, con piccoli precedenti, sono stati arrestati per furto nella notte tra sabato e domenica. I giovani sono stati fermati da pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobile di Castelfranco e Montebelluna dopo aver metto a segno un furto all'interno di un'abitazione di Onè di Fonte. Si tratta di una residenza solitamente utilizzata dai proprietari solo durante il periodo estivo e quindi disabitata. I ladri sono entrati in azione verso le 5 del mattino: sfortunatamente per loro alcuni residenti, sentendo alcuni rumori provenire dall'abitazione, hanno immediatamente allertato il 112.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto uno dei malviventi è stato sorpreso mentre si trovava poco distante dalla casa appena svaligiata, con un televisore appena rubato ancora in mano. Il complice è stato arrestato poco distante: si era nascosto nei pressi di un'altra abitazione. Entrambi, italiani e con piccoli precedenti, hanno trascorso la nottata nelle celle di sicurezza dei carabinieri di Castelfranco in attesa di comparire di fronte al giudice per la convalida dei fermo.