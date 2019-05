Incendio divampa in casa, passante mette in salvo i residenti

Paura all'alba di oggi, lunedì, all'interno di un'abitazione di via Montello a Fossalunga di Vedelago. Il rogo è divampato alle 5.50 circa all'interno della cucina ed il fumo ha rapidamente invaso le stanze. Un passante, Endris Borsato un 34enne di Volpago del Montello (ed originario di Trevignano) che stava transitando in zona, ha visto il fumo uscire da una delle fineste e ha subito dato l'allarme al 115 e si è subito prodigato per mettere in salvo i residenti ovvero un anziano disabile e altri tre familiari, rimanendo leggermente intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto con due automezzi e gli infermieri del Suem 118. Borsato è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Castelfranco Veneto.