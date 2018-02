Musica e balli per l'ultimo saluto ad Alberto Schiavon: in migliaia ai funerali

CASIER Sono state le note della cantante giamaicana Ruby Turner ad accompagnare l'ultimo viaggio di Alberto Schiavon, trentunenne trevigiano stroncato a fine gennaio da un grave problema al cuore che ha messo fine troppo presto alla sua giovane vita.

La sua storia aveva commosso nei giorni scorsi l'Italia intera. Conosciuto e amato da tantissime persone della nostra provincia, Alberto aveva due grandi passioni: le automobili e il boogie-woogie, lo scatenato ballo di origini americane che si divertiva a praticare insieme alla compagna. Nel pomeriggio di sabato 3 febbraio l'intera comunità di Dosson ha voluto rendergli omaggio durante le esequie funebri nella chiesa di San Vigilio. Un migliaio i presenti ai funerali, troppi per la piccola chiesa della frazione di Casier e così sono stati in molti a dover ascoltare dal sagrato la messa d'addio ad Alberto. All'uscita del feretro, il silenzio del dolore e della commozione è stato rotto dalle frenetiche note della musica boogie-woogie, ballata da una dozzina di compagni della scuola di danza di cui Alberto era vicepresidente. Un momento ancora più toccante per le centinaia di presenti che hanno assistito ai funerali del giovane. Tantissimi gli amici che hanno voluto ricordarlo con messaggi di stima, affetto e ringraziamento. Comprensibilmente sconvolti dal dolore i genitori Ambra e Franco, rimasti senza il loro unico figlio. Un dolore condiviso da un'intera comunità in una cerimonia funebre che nella piccola frazione di Dosson sarà ricordata di sicuro per molto tempo, proprio come il ricordo indelebile di Alberto e della sua grande voglia di vivere interrotta troppo presto.