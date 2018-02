Conegliano, "furbetto" del contatore stanato dalla Guardia di Finanza

CONEGLIANO Con un ingegnoso sistema "risparmiava" indebitamente il 90% sulla bolletta della corrente. Un meccanico del coneglianese - come riporta la Tribuna di Treviso - è stato beccato dalla Guardia di Finanza mentre "rubava" l'elettricità al suo gestore di fornitura. Attraverso l'utilizzo di un grande magnete appoggiato sopra al contatore, l'uomo rallentava il lento scorrere del disco all'interno. Un sistema semplice quanto efficace. "Ho dovuto per far quadrare i conti" - l'uomo ha cercato di giustificarsi così davanti all'evidenza riscontrata dalle forze dell'ordine - "altrimenti avrei dovuto chiudere l'attività". Ora il meccanico è stato denunciato per furto di energia aggravato dall'uso della calamita.