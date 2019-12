Furto da Cappelletto: i ladri rubano l'incasso raccolto per la Lilt

Ogni anno i negozi Cappelletto di Treviso e Mogliano Veneto si impegnano a sostenere la vendita dei peluche a sostegno dell’associazione Lilt - Giocare in Corsia che opera per prestare il proprio aiuto ai malati e ai familiari attraverso servizi di assistenza psicologica, riabilitazione fisica, trasporto di pazienti oncologici alle terapie e attività di umanizzazione.

A Mogliano erano stati già raccolti 715 euro grazie alle vendite del periodo natalizio ma, nelle scorse ore, i ladri sono entrati in azione nel punto vendita riuscendo a fuggire con i soldi raccolti per la donazione alla Lilt. Alberto Cappelletto, titolare del negozio commenta la notizia con queste parole: «Come società, ci impegneremo a rimborsare di tasca nostra la somma sottrattaci a favore di Lilt - Giocare in Corsia, ma non nego che - come regalo - ci piacerebbe che questi soldi, donati da tutti i cittadini come contributo e solidarietà ad una causa così importante come quella che Giocare in Corsia porta avanti, potessero essere restituiti da chi ha compiuto questo grave gesto».