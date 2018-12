Ladri in casa: cassaforte svaligiata

Non hanno nemmeno aspettato il calar della sera per entrare in azione. Appena hanno visto che la padrona di casa stava per uscire dal cancello, i ladri hanno messo a segno il loro colpo.

Nuova spaccata nel pomeriggio di mercoledì 5 dicembre a Oderzo dove una casa di via Galilei è stata svaligiata in pochissimi minuti. Quando la proprietaria è rientrata dopo essere stata fuori poco più di un'ora, ha trovato la cassaforte aperta e svuotata di tutto ciò che vi era custodito all'interno. La casa, sprovvista di un impianto d'allarme, è stata facile preda dei malviventi che hanno agito a colpo sicuro. In pochi minuti sono entrati dal giardino dell'abitazione, hanno aperto qualche cassetto e hanno subito individuato la cassaforte. Con un flessibile l'hanno aperta e si sono portati via tutto quello che c'era all'interno. Il furto è stato subito segnalato alle forze dell'ordine ma la mancanza in zona di impianti di sicurezza e videosorveglianza potrebbe aver aiutato i ladri a farla franca.