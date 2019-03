Ruba abbigliamento, profumi e cosmetici: denunciato commesso infedele di Coin

Venerdì sera i militari della Stazione di Mogliano Veneto hanno denunciato in stato di libertà, per furto aggravato, un veneziano incensurato di 50 anni. L'uomo, in qualità di commesso dell’outlet Coin del paese, all’uscita dal posto di lavoro è stato difatti sorpreso con alcuni capi d’abbigliamento appena rubati, per un valore di circa 200 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha invece consentito di scoprire nella sua abitazione numerosi scatoloni riempiti di altri capi d’abbigliamento, oltre che di profumi e cosmetici, già sottratti nei giorni precedenti. La merce, per una valore di circa 10mila euro, è stata subito sequestrata in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.