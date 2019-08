Svaligiano il distributore del latte, poi tentano la fuga: inseguiti e arrestati

Furto rocambolesco nella notte di lunedì 19 agosto. Verso le 4 del mattino due ladri di origine moldava sono stati sorpresi da un passante mentre erano intenti a svaligiare, con torce e passamontagna, il distributore del latte in via Montebelluna 24 a Salvarosa di Castelfranco.

Sul posto si sono precipati i carabinieri di Castelfranco proprio mentre i due malviventi stavano per darsi alla fuga con un bottino di 350 euro, rubato proprio dal distributore. Vedendosi braccati dalle forze dell'ordine, i due ladri hanno provato a fuggire in auto dando inizio a un inseguimento a folle velocità nel cuore della notte. I carabinieri sono riusciti a fermarli all'altezza di San Vito di Altivole. Bloccati e identificati, i due sono risultati essere un 32enne senza fissa dimora e un 25enne residente nel Padovano. Entrambi sono disoccupati e avevano già diversi precedenti penali. Sono stati arrestati con l'accusa di furto in flagranza.