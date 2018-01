Furto d'identità sui social...e le foto sexy finiscono in un sito di escort di lusso

TREVISO Furto digitale in piena regola e la donna si rivolge a polizia postale e investigatore privato. Una donna si è vista rubare le foto dal suo profilo social personale dopo averle "ritrovate" in un sito di incontri e appuntamenti sessuali con escort di lusso - come riporta la "Tribuna di Treviso". Identità violata e la 48enne trrevigiana, ex commerciante, si è rivolta alla polizia postale per la rimozione delle foto dal sito di incontri, per poi rivolgersi anche ad un investigatore privato per risalire al ladro di profili social. Ora le piste degli investigatori si muoveranno su più binari per capire se si tratta di un mero business del sesso online oppure se dietro non ci sia un furto "su commissione", atto di vendetta o ritorsione nei confronti della donna.