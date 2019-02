Sfondano porte e finestre a colpi d'ascia: ladri in casa, bottino da 35 mila euro

Hanno aspettato che i padroni di casa uscissero a cena per il sabato sera poi, senza farsi notare da nessuno, hanno provato a entrare dalla porta sul retro. Non riuscendo ad aprirla hanno dato inizio a un vero e proprio assalto, devastando un'intera villetta in via Diaz a Conegliano.

Un colpo da veri professionisti riportato da "La Tribuna di Treviso" che racconta come i malviventi abbiano sfondato a colpi d'ascia porte e finestre dell'abitazione. Una volta all'interno i ladri sono riusciti a segare un armadio blindato, rubando una pistola semiautomatica calibro 45 Kimber. Non contenti, hanno utilizzato una scala interna per provare a svaligiare anche l'appartamento al primo piano, di proprietà dei genitori della coppia residente al piano terra. Non riuscendo ad aprire la porta blindata dall'interno, hanno sfondato una porta finestra rubando i gioielli dell'anziana signora. Per concludere si sono diretti nel seminterrato dove hanno scovato la cassaforte che sono riusciti ad aprire tagliandola con un flessibile. In totale i malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino di 35 mila euro, senza contare i tantissimi danni alla villetta messa completamente a soqquadro. Quando i proprietari sono rientrati, verso mezzanotte, sono rimasti sotto shock per la scoperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano che hanno dato inizio alle indagini. La villetta si trova in una zona residenziale tra le più eleganti di Conegliano. L'assalto di sabato sera è molto diverso dai furti in appartamento avvenuti a Conegliano nelle settimane precedenti. Il sospetto dei proprietari è che il furto sia stato messo a segno da una banda organizzata che da tempo pedinava le abitudini dei residenti. La speranza dei militari dell'Arma, impegnati nelle indagini, è quella di riuscire a utilizzare i filmati delle videocamere della zona per provare a risalire all'identità dei malviventi.