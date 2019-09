Furto nella notte all'Arsenale: ladri in fuga con un bottino di 1800 euro

Sono entrati in azione a notte fonda, hanno forzato la porta sul retro e sono entrati indisturbati nel centro commerciale Arsenale, uno dei più grandi punti vendita della provincia di Treviso.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la spaccata è avvenuta nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre. I ladri, una volta all'interno, si sono diretti diretti subito alla "Pizzeria Via" dove hanno svaligiato il registratore di cassa rubando ben 800 euro. Non contenti, si sono diretti al vicino bar "Adorata" dove sono riusciti a racimolare un bottino ancora più ingente di ben mille euro. I due locali erano privi di saracinesche e sistemi d'allarme. In questo modo i malviventi hanno potuto depredarli senza essere disturbati o intralciati da nessun sistema di sicurezza. La scoperta del furto è avvenuta mercoledì mattina da parte dei dipendenti del centro commerciale. Immediata la segnalazione ai carabinieri. Un aiuto importante per poter identificare i responsabili potrebbe arrivare dai filmati delle videocamere di sorveglianza ma per il momento i ladri sono riusciti a fuggire facendo perdere ogni traccia. Fino al furto dell'altra sera il centro commerciale di Roncade non era ancora mai stato preso di mira dai ladri. Le indagini, nel frattempo, proseguono.