Ladri in azione in pieno giorno: famiglia trevigiana trova la casa svaligiata

TREVISO Sono entrati in azione in pieno giorno, sotto la luce del sole e in un sabato stracolmo di gente grazie alla presenza del mercato settimanale. Ladri impavidi e sicuri delle loro azioni visto che sono riusciti a intrufolarsi in una casa di via Montello per poi darsi alla fuga indisturbati dopo aver racimolato un ampio bottino.

Claudio Rosada e i suoi familiari sono ancora sotto shock per quanto è accaduto sabato mattina nella loro abitazione in via del Montello. La famiglia, trasferitasi da appena due mesi nel capoluogo della Marca, era uscita di casa chiudendo tutti gli infissi. Una precauzione che purtroppo non ha impedito agli sconosciuti malviventi di intrufolarsi nell'abitazione passando per il retro dell'edificio. Tagliata la rete del cortile interno, sollevato il chiavistello e forzata la finestra del bagno, i ladri hanno avuto molto tempo a disposizione per agire indisturbati portandosi via tutto l'oro presente in casa, compresi gioielli dal forte valore affettivo e numerosi cappotti e capi d'abbigliamento. La refurtiva è stata presumibilmente sistemata all'interno di uno zaino e, dopo aver verificato di aver preso tutti gli oggetti di valore possibili, i malviventi si sono allontanati senza dare nell'occhio. L'abitazione della famiglia Rosada, durante il mercato del sabato, è fiancheggiata da un lato da una macelleria e dall'altro da un fruttivendolo. Attività commerciali sempre molto frequentate, eppure sembra che nessuno finora abbia notato degli individui sospetti entrare o allontanarsi dall'abitazione della famiglia trevigiana, già colpita dal furto di una bicicletta in pieno centro durante i giorni dell'Home Festival. Nelle scorse ore il signor Rosada si è recato in questura per la denuncia dell'accaduto, le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda. "Siamo amareggiati e indignati per quanto è accaduto" dichiara la famiglia derubata. "Purtroppo a Treviso episodi del genere sono sempre più all'ordine del giorno. La situazione, per quanto ci riguarda, è diventata insostenibile".