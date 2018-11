Ruba e nasconde 80 confezioni di tonno in un cespuglio: denunciato un 25enne

Alle ore 15 di sabato, una volante in transito in via S. Antonino a Treviso ha notato un ragazzo che, con fare circospetto, si accovacciava dietro ad un cespuglio e, dopo essersi fermato per brevissimo tempo, sempre in modo guardingo, è poi uscito in strada in sella alla sua bicicletta. Gli agenti hanno così deciso di fermarlo e sottoporlo ad un controllo di polizia, recuperando quanto aveva nascosto all’interno del cespuglio. Il ragazzo si è però da subito mostrato insofferente al controllo, negando altresì di aver appena nascosto alcunché all’interno del cespuglio.

A seguito del controllo, tuttavia, i poliziotti hanno scovato ben 80 confezioni di tonno in scatola, per un valore superiore a 150 euro, delle quali il giovane non è riuscito a fornire alcuna spiegazione sulla provenienza. Si è quindi deciso di procedere a controlli più approfonditi in Questura, dove il giovane è stato poi identificato come S.A., venticinquenne bergamasco senza fissa dimora, con a carico numerosi reati contro il patrimonio: il giovane, infatti, è solito commettere taccheggi in diversi supermercati, prendendo di mira proprio le confezioni di tonno in scatola per la facilità del loro smercio al mercato nero. Per questi motivi, tutti i beni rinvenuti sono stati sequestrati e, qualora non si risalisse al legittimo proprietario, saranno donati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli enti caritatevoli operanti nella provincia. S.A. è stato infine denunciato per il reato di ricettazione.