Ruba al supermercato, tenta la fuga ma nel parcheggio trova i carabinieri

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviso, nel pomeriggio di mercoledì 14 agosto, hanno arrestato un cittadino romeno di 36 anni, pregiudicato e domiciliato a Verona, resosi responsabile di un furto di prodotti di cancelleria nonché di prodotti per l’igiene personale, per un importo complessivo di circa 600 euro.

Il furto è stato messo a segno all'interno del supermercato “Mega” in via Noalese a Treviso. L’uomo, che aveva stipato la merce dentro una borsa, ha provato a passare dall'uscita riservata ai clienti che non fanno acquisti. Smascherato dall'antifurto, ha provato a gettare la refurtiva sotto un bancale cercando di raggiungere l’uscita il più in fretta possibile. Fatalità ha voluto che, proprio mentre il ladro stava uscendo, nel parcheggio del supermercato ci fosse un equipaggio del Nor che stava eseguendo un ordinario controllo e che, attirato dalle urla di una cassiera che richiamava la loro attenzione, ha subito fermato il soggetto e recuperato la refurtiva. Lo straniero è stato trattenuto nella camere di sicurezza del Comando dei carabinieri in attesa di comparire venerdì mattina, alle ore 12, davanti al Tribunale di Treviso per l’udienza di convalida.