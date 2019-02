Ladri assaltano la tabaccheria: cassaforte aperta e svaligiata

Sono entrati in azione pochi minuti dopo le ore 22 di domenica sera. Questa volta a finire nel mirino dei ladri è stata la cassaforte della tabaccheria Al Duomo, in via XXX Aprile a Montebelluna.

Un colpo da veri professionisti, quello messo a segno dai malviventi, scoperto dai titolari del negozio solo nella prima mattinata di lunedì 11 febbraio. I ladri si sono introdotti in tabaccheria sfondando il muro del negozio adiacente. In pochi minuti sono riusciti a trovare la cassaforte, aprendola con dei flessibili e rubandone gran parte del contenuto. Oltre ai soldi, i malviventi sono fuggiti con sigarette e gratta e vinci. Nel complesso i danni provocati alla tabaccheria sono stati davvero ingenti. Sul posto, lunedì mattina, sono intervenuti gli uomini delle forze dell'ordine che hanno aperto le indagini sull'ennesimo furto in provincia di Treviso.