Lascia le uova per i genitori fuori dalla porta: i ladri gliele rubano

I suoi genitori avevano finito le uova e lei era andata al supermercato per prenderle. Arrivata davanti al portone, invece di entrare e rischiare di mettere a repentaglio la loro salute, ha lasciato fuori dall'ingresso la borsetta con dentro le uova.

Peccato che, pochi minuti più tardi, qualche malintenzionato sia passato lì davanti prima dei due anziani, rubando loro le uova. Il furto meschino è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 24 marzo, ed è stato segnalato sui social dalla figlia dei genitori derubati, residenti nel Comune di Vittorio Veneto. «La cosa mi farebbe rabbia a prescindere - scrive la donna su Facebook - ma in questi giorni di emergenza mi fa imbufalire ancora di più. Magari quelle uova erano essenziali per i miei genitori, le ho lasciate lì fuori seguendo le norme di sicurezza, senza suonare il campanello per evitare il contatto diretto. Non mi arrabbbio di certo per il valore delle uova, mi rendo conto comunque che anche nelle emergenze il genere umano non si smentisce mai» conclude la signora nel suo sfogo. Il colpevole è rimasto impunito, i genitori della signora, invece, senza le uova.