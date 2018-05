Razziato il garage di Varisco, sparita bici e abbigliamento tecnico

TREVISO Furto nella notte in via Sartorio a Treviso. Ignoti si sono introdotto nel garage della famiglia Varisco, noti maestri vetrai di Treviso, e dopo aver forato la lamiera del portoncino d'ingresso sono riusciti a portare via una bici da donna, due paia di ruote in carbonio, due paia di scarpe, un caschetto e degli occhi da ciclismo. Qualche migliaia di euro la refurtiva, in quello che è stato secondo Marco Varisco, una razzia "a colpo sicuro".

"I ladri sapevano bene dove colpire, in quanto il nostro garage è stato l'unico ad essere razziato. - afferma Marco Varisco - Hanno fatto un piccolo foro nella lamiera, per poter guardare con una telecamera il contenuto all'interno e una volta avvistato ciò che gli interessava sono entrati". Non è il primo furto subito da Marco Varisco. Nel novembre scorso la banda era entrata nello stesso garage e con le stesse modaità era riuscita a portarsi via la bici una preziosa bici da corsa del valore di 10mila euro. "Negli hanni in via Sartorio i residenti hanno subito molti furti e sono arrivati a rubare anche delle auto e motorini. - continua Marco Varisco - Io mi sento preso di mira e seguito. I ladri sanno bene che sono un appassionato di biciclette e sanno bene quindi come e dove muoversi. Una situazione che è diventata davvero intollerabile". Ora è scattata la denuncia di furto alla polizia che cercherà di far luce su quanto accaduto.