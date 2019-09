Smerciava cocaina nel suo locale, arrestato barista cinese di 39 anni

Operazione antidroga, nella notte tra mercoledì e giovedì, dei carabinieri della stazione di Codognè in un bar, gestito da una famiglia cinese, di Gaiarine. Un barista 39enne è stato arrestato dai militari per spaccio: è stato sorpreso, in flagranza, a cedere una cose di cocaina ad uno dei clienti. Si tratta di un'attività che da tempo era tenuta sotto osservazione da parte dei carabinieri. Sono stati sequestrati anche 18 grammi di polvere bianca e 7mila euro, l'incasso del barista-pusher. L'indagine dei militari proseguirà ora per chiarire l'entità del giro di spaccio gestito dall'asiatico e scovare il suo canale di rifornimento.