Gattino curioso si incastra nel motore di un'auto: intervengono i pompieri per salvarlo

CASTELFRANCO VENETO Nel primo pomeriggio di sabato i vigili del fuoco stati chiamati per un intervento un po' particolare, in via Noè Bordignon a Castelfranco Veneto, da parte di un signore che sentiva strani rumori provenire dal motore della sua macchina. In realtà non era presente nessun problema meccanico: nel suo motore era difatti andato a fare un "giro" un gatto curioso che è poi rimasto incastrato. Dopo un'ora di paziente lavoro, il gattino è stato poi liberato dai pompieri di Castelfranco vivo e vegeto...ma un po' sporco di olio.