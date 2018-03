Gestione illecita di rifiuti: denunciati due imprenditori trevigiani

TREVISO Prosegue senza sosta l'attività del Nucleo operativo ecologico di Treviso, impegnato nella tutela e nella salvaguardia del territorio regionale. Nelle scorse settimane i controlli del Noe hanno portato alla denuncia a piede libero di ben due imprenditoritrevigiani, entrambi colpevoli del reato di gestione illecita dei rifiuti.

Il primo caso segnalato dalle forze dell'ordine è avvenuto in una ditta di Quinto di Treviso dove sono state ritrovate numerose big bags per la raccolta dell'immondizia, stoccate in maniera illecita e abbandonate in spazi non adeguati e pericolosi per la sicurezza dei dipendenti. A San Fior, invece, i carabinieri del Noe in collaborazione con i colleghi della stazione di Godega di Sant'Urbano, hanno trovato all'esterno di un'azienda agricola della zona, una decina di semi-rimorchi e cassoni pieni di rifiuti di varia natura, alcuni di questi potenzialmente pericolosi come apparecchi elettrici danneggiati, motori di veicoli e pezzi sparsi di varie carrozzerie. Il materiale sequestrato ammonta a un valore di ben trentamila euro a cui bisogna sommare la porzione di terreno sequestrato nei pressi dell'azienda. Il suolo è infatti risultato pieno di oli minerali e, per questo motivo, l'intera area è stata posta sotto sequestro in attesa di nuove disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria.