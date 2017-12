Saccheggiata dai ladri la stazione di servizio "Smile" di Giavera

GIAVERA DEL MONTELLO Colpo dei ladri nella notte tra martedì e mercoledì presso la stazione di servizio "Smile" di Giavera del Montello di via Schiavonesca. Ignoti hanno trafugato varie stecche di sigarette e denaro contenuto nel fondo cassa. Prima di entrare nel locale i ladri hanno manomesso l'impianto di allarme. Il danno è in via di quantificazione. Indagini a cura dei carabinieri di Nervesa della Battaglia.