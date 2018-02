Giornata del ricordo: doppio spettacolo de "La Foiba Grande" per scuole e cittadinanza

MONTEBELLUNA Sarà messo in scena, dall’Assessorato all’Istruzione in collaborazione con l’associazione Culturale SpazioRosaBergamo, lo spettacolo teatrale "La Foiba Grande" di Carlo Sgorlon, al mattino alle 9.00 per gli studenti delle superiori e alle 20.30 per tutta la cittadinanza. “Un momento di riflessione per conservare e rinnovare il ricordo della tragedia degli italiani che sono dovuti scappare dalle loro case e di tutte le vittime delle foibe - afferma Claudio Borgia, assessore all’istruzione, promotore dell’iniziativa -. Quello delle foibe è un eccidio che racchiude in sé un doppio dramma” aggiunge “quello della tragedia umana e dei crimini perpetrati contro civili inermi dai partigiani titini e quello legato alla vergogna tutta italiana di aver sepolto questa vicenda sotto il tappeto dell’ignavia per troppo tempo. Intendiamo con queste iniziative dall’alto valore culturale e storico, restituire alle giovani generazioni la verità della storia, alla memoria delle migliaia di italiani scappati o addirittura trucidati la dignità e il ricordo che meritano”.

L’iniziativa prevede il reading con Filippo Tognazzo che narrerà le vicende dell’immaginario paese istriano di Umizza fra il periodo della sua fondazione, verso la fine del 1600, e l’esodo giuliano-dalmata. I suoi abitanti, frutto di una secolare mescolanza fra slavi, austriaci e italiani, vivono sulla loro pelle l’assurdità di un conflitto fratricida che li vede continuamente passare dall’occupazione italo-tedesca a quella delle truppe di Tito. Nel corso dei tragici eventi sempre più persone svaniranno misteriosamente, probabilmente gettate nelle profonde gole delle foibe.