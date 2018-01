I giovani di Arcade raccontano il panevin con un video

ARCADE Il Comune di Arcade, venerdì 5 gennaio durante la manifestazione degli Alpini, dalle ore 21, presenta il prodotto del Bando Regionale “Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano”, un video documentario sul tradizionale Panevin di Arcade, presso la sede dell’Ex Municipio, Piazza Vittorio Emanuele III, Arcade.

“Insider: giovani nella tradizione” è il progetto presentato dal Comune di Arcade alla Regione Veneto per coinvolgere i giovani in un percorso in-formativo sfociato nella realizzazione di un documentario sul Panevin di Arcade, raccontato attraverso i loro sguardi e la loro voce narrante. Otto giovani, dai 20 anni in su, hanno partecipato ad una prima fase di formazione sulla tecnica del video storytelling e sul video making ed editing, gestita dalla Cooperativa Sociale Itaca, partner tecnico del progetto. La seconda fase di ideazione e realizzazione del prodotto multimediale ha visto coinvolti i giovani da giugno e novembre 2017. Secondo Deborah Barro, una delle partecipanti al progetto, «è stata una sfida per noi giovani capire come spiegare il Panevin di Arcade perché è qualcosa che unisce tutti, è intergenerazionale e senza tempo».

Il Bando Fotogrammi Veneti ha due obiettivi: di carattere formativo sugli aspetti della comunicazione multimediale e di carattere attuativo attraverso uno scambio di esperienze tra i giovani e i protagonisti della tradizione manifestazione: gli Alpini. Il Bando Regionale ha visto la partnership dell’Associazione Nazionale Alpini- Gruppo di Arcade, del Tavolo Famiglie del Comune di Arcade e del GRA-Gruppo Ragazzi Arcade, il gruppo informale giovanile promosso dall’amministrazione comunale.