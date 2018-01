Appartamento divorato dalle fiamme, disabile tratto in salvo dai vigili del fuoco

PREGANZIOL Incendio in abitazione ieri, 12 gennaio, in via Pastore 2 a Preganziol. A prendere fuoco un vasto appartamento di circa 400 metri quadri, al terzo piano di una palazzina. Nell'appartamento era presente una persona disabile che è stata tratta in salvo e prontamente evacuata dagli uomini dei vigili del fuoco di Treviso. L'incendio parrebbe essere divampato verso le 21 e in poco tempo l'appartamento è stato divorato dalle fiamme e parrebbe non essere del tutto agibile. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche due pattuglie dei carabinieri e il Suem118.