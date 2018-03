La Fiat Punto prende fuoco e viene divorata dalle fiamme: intervengono i pompieri

VIDOR Poteva andare molto peggio, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incendio che ha divorato con le sue fiamme una vecchia Fiat Punto di colore grigio e alimentata a benzina. Il fatto è avvenuto sabato mattina intorno alle 9.30 in via Brigata Cuneo a Vidor. Sul posto, per mettere in sicurezza l'intera area, sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna.