Gorgo al monticano, fiamme nel container contente polveri di alluminio

GORGO AL MONTICANO Incendio questo pomeriggio, verso le 15 di oggi, lunedì 2 luglio, in un'azienda di lavorazioni plastiche in via Veneto 20, a Gorgo al Monticano. Le fiamme, divampate nella ditta Eureka, specializzata nella produzione di arredi bagno e cucina, di proprietà dell'ex sindaco sindaco, politico e imprenditore Giuseppe Covre, avrebbero colpito, secondo le prime ricostruzioni, un container contenenti polveri e scarti di alluminio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, dopo aver riempito di sabbia il container e averlo trasferito dal luogo interessato. Non sono ancora quantificabili i danni alla struttura.