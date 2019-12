Bombola di Gpl in fiamme sul terrazzo: paura in una palazzina di Gaiarine

Un bagliore improvviso e, subito dopo, le fiamme nel bel mezzo del terrazzino di casa. Principio d'incendio in una palazzina di Via Mazzul nella frazione di Francenigo a Gaiarine.

Poco dopo le ore 19 di lunedì sera i vigili del fuoco di Conegliano sono dovuti intervenire con un'autobotte per poter mettere in sicurezza l'incendio che rischiava di estendersi agli appartamenti del condominio di tre piani. A lanciare l'allarme sono stati i residenti, svegliati dalla violenta esplosione. Provvidenziale l'intervento immediato dei pompieri. Le fiamme sono state domate pochi minuti dopo. Nessuna persona è rimasta ferita nell'esplosione. Grande lo spavento per i residenti anche se la situazione è tornata alla normalità già di prima mattina.