Incendio nella notte a Chiarano: tetto prende fuoco, devono intervenire i vigili del fuoco

CHIARANO Imponente incendio quello che i vigili del fuoco di Treviso e di Motta di Livenza hanno dovuto affrontare nella nottata di giovedì in via Bosco a Chiarano. Per motivi ancora ignoti, il tetto di un'abitazione ha completamente preso fuoco rimanendo poi distrutto dalle alte fiamme sollevate. Circa 30mq di tetto sono infatti bruciati nel rogo, ma l'intervento dei pompieri ha permesso di salvare tutto il resto della struttura. Usciti alle 23.30, i vigili del fuoco hanno però dovuto operare per ben quattro ore per mettere in sicurezza tutto l'immobile.