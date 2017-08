Cronaca Mareno di Piave / Via Conti Agosti, 98

Mareno di Piave: maglificio posto sotto sequestro va a fuoco in mattinata

Giornata di incendi in provincia di Treviso. Oltre al gravissimo rogo divampato a Vidor, anche in un ex maglificio di Mareno di Piave i vigili del fuoco hanno dovuto tenere a bada le fiamme