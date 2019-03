Incendio in una rivendita di vino e bevande, sul posto i vigili del fuoco

Incendio, poco dopo le 13.30 di oggi, giovedì, a Mareno di Piave in una rivendita di vino e bevande in via San Lorenzo, la cantina "Fior di Conti". Ad essere divorati dalle fiamme alcuni bancali su cui erano sistemati alcuni fusti. Danni e disagi fortunatamente limitati e nessun ferito. Sul posto sono intervenuti, per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco di Conegliano con due mezzi. L'allarme è rientrato attorno alle 15.30 circa.