Incendio in un negozio di tatuaggi a Oderzo: mistero sulle cause del rogo

ODERZO Spaventoso incendio nel tardo pomeriggio di sabato al noto negozio di tatuaggi Skin Genesis, situato in via comunale a Faè di Oderzo. Le fiamme sono divampate negli ambienti del locale provocando lievi danni alla struttura. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio nel giro di un paio d'ore.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per accertare la natura del rogo. Secondo le prime indiscrezioni infatti non sarebbe da escludere la pista dolosa. Il titolare del negozio, inaugurato lo scorso 21 febbraio, era stato in passato agli arresti domiciliari e dopo aver scontato la sua pena aveva aperto quest'attività. Le indagini sono state avviate, le prossime ore saranno fondamentali per accertare l'effettiva dinamica dell'accaduto e individuare gli eventuali responsabili di questo gesto.