A fuoco nella notte lo spaccio di Nonno Andrea: al lavoro decine di pompieri

Serata impegnativa quella di venerdì per i vigili del fuoco. Poco prima della mezzanotte, infatti, ben dieci mezzi dei pompieri di Treviso, Montebelluna e Conegliano, oltre ad una autobotte della sede aeroportuale, si sono recati in via Campagnole a Villorba a causa di un imponente rogo che aveva ormai già avvolto l'intero spaccio aziendale della nota ditta agricola "Nonno Andrea". Ancora poco chiare le cause di innesco, ma l'intera struttura è stata in breve tempo divorata dalle fiamme, tanto che i vigili del fuoco e i carabinieri sono rimasti sul posto, per la messa in sicurezza degli impianti e delle altre strutture, fino alla mattinata di sabato. Ancora da quantificare il totale dei danni, ma si parla di decine di migliaia di euro come minimo.

Gallery