Incendio in un condominio di Pieve di Soligo: strada bloccata e vigili del fuoco sul posto

PIEVE DI SOLIGO Nessun ferito, ma tanta paura e diversi danni. Queste le conseguenze di un incendio divampato nel tardo pomeriggio di sabato in via Brandolini a Solighetto, all'interno di un appartamento condominiale. A prendere fuoco, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata una caldaia nello scantinato, forse per un cortocircuito che ha poi causato la fuoriuscita dall'immobile di un denso fumo nero.

La palazzina di tre piani è stata comunque immediatamente evacuata, solo un'anziana signora impossibilitata a muoversi è rimasta all'interno dello stabile, anche se portata in una zona sicura dai vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, alla polizia locale e al Suem 118 che ha prestato le prime cure a coloro che avevano inizialmente inalato il fumo. Le operazioni di spegnimento dovrebbero invece terminare in serata e nel frattempo la strada che costeggia lo stabile è stata interdetta al traffico per permettere i soccorsi.

