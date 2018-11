Appartamento va a fuoco nella notte: danni ingentissimi a tutta la struttura

Paura sabato sera, verso le ore 23, in via Giovanni da Verrazzano a Vittorio Veneto. Per cause ancora in via di accertamento, infatti, dalla cucina di un appartamento si sono improvvisamente propagate alte fiamme che in poco tempo hanno causato ingentissimi danni a tutto l'immobile. Sul posto in breve si sono comunque recati i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e anche un'autobotte da Conegliano. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.