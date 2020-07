Perde il controllo dell'auto e il mezzo si capovolge: ferito il conducente

Incidente stradale sabato mattina, intorno alle 10, lungo la strada della valle di Campomulo nel territorio di Gallio. Un 29enne padovano alla guida di un Land Rover Defender 110, con a bordo altre due persone, per cause in corso di aggiornamento ha perso il controllo dell'auto e la vettura si è capovolta più volte in mezzo ad un campo. A seguito dell'urto, il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo e pertanto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco che, utilizzando divaricatori, martinetti e cesoie idrauliche hanno proceduto al taglio del tetto del fuoristrada per liberare l’autista.

Il conducente è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem ed elitrasportato in ospedale a Vicenza. Feriti in modo lieve e medicati sul posto gli altri due passeggeri di Piove di Sacco (PD). I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

