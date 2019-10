Travolto da un'auto mentre era in bicicletta: morto un ciclista 40enne

Ancora sangue e vittime della strada nella Marca. Sabato mattina, intorno alle 9.30, a perdere la vita è stato un ciclista 40enne, finito investito da un'Audi A3 mentre era in sella alla sua bici da corsa lungo, in discesa, la statale che da Valdobbiadene conduce a Combai, precisamente in località Guia nei pressi di una curva. Lo schianto frontale è stato violento e l'uomo, B.M. commerciante di Maserada sul Piave, è deceduto poco dopo l'impatto con l'asfalto nonostante indossasse il casco protettivo. Inutile quindi ogni tentativo di rianimazione prestato dal Suem 118, dai soccorritori dell'elisoccorso e da alcuni ciclisti di passaggio, tra i primi ad intervenire per aiutare il 40enne. Ancora comuque poco chiare le dinamiche di quanto successo, ma sul fatto indagano ora la polizia stradale di Castelfranco Veneto e i carabinieri.