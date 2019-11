Incidente poco prima dell'alba: auto si cappotta fuori strada, ferite quattro persone

Paura domenica mattina, poco prima dell'alba, per un gruppo di quattro persone a bordo di una piccola utilitaria. Verso le 5.35, infatti, un'auto è improvvisamente uscita di strada in via Postumia Est a San Biagio di Callalta, per motivi ancora poco chiari, andandosi poi a cappottare in un canale a bordo carreggiata. L'impatto col suolo è stato importante, tanto che il mezzo ha subito molteplici danni. Fortunatamente, però, gli occupanti dell'auto, seppur rimasti feriti vista la dinamica del sinistro, non sono in pericolo di vita e sono stati portati per accertamenti presso l'ospedale più vicino. I vigili del fuoco, infine, hanno messo in sicurezza l'area e le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi di rito.