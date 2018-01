Schianto tra automobili all'alba: una persona rimane incastrata tra le lamiere

TREVISO Mancavano pochi minuti al sorgere del sole (erano le 5.45) quando due automobili si sono scontrate tra loro all'altezza di viale Vittorio Veneto, dando vita a un incidente stradale che poteva avere conseguenze molto gravi per entrambi gli automobilisti coinvolti.

L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, quel che è certo però è che ad avere la peggio è stata una signora trevigiana di 45 anni, C.M. le sue iniziali. La donna, subito dopo l'impatto, è rimasta bloccata all'interno della sua vettura. Provvidenziale a quel punto l'intervento sul posto dei vigili del fuoco di Treviso che hanno provveduto a liberare la quarantacinquenne dalle lamiere della sua utilitaria e a mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Necessario anche l'intervento di un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato d'urgenza la donna al Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni al momento non desterebbero particolari preoccupazioni. Il secondo automobilista coinvolto nell'impatto ha riportato solo alcune ferite di lieve entità. In viale Vittorio Veneto la viabilità è tornata alla normalità già nelle prime ore della mattinata di domenica.