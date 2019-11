Pedone viene investito da un'auto e muore: è caccia al pirata della strada

Drammatico incidente sabato verso le 18.30 in via dei Carpani a Castelfranco Veneto. Un pedone, di cui ancora non si conosce l'identità e forse con bici al seguito, è stato difatti travolto mortalmente da un'auto lungo la strada che conduce all'ospedale. L'impatto è stato violento e la donna è deceduta poco dopo nonostante i primi soccorsi portati da alcuni passanti e poi dal Suem 118. Sul luogo dell'incidente sono poi giunti i carabienieri e la polstrada di Castelfranco che ha raccolto le prime testimonianze dei presenti che parlano di un'auto in fuga. Le forze dell'ordine sono quindi ora alla ricerca del pirata della strada che è fuggito senza prestare soccorso alla vittima. Nel frattempo la strada è stata inevitabilmente bloccata con grossi disagi sia dalla zona dell'Iper che verso via San Pio X.