Ciclo di incontri dedicato ai genitori di bambini della primissima infanzia

CONEGLIANO Ieri sera, presso la Sala Riunioni in P.le F.lli Zoppas (Biscione) a Conegliano si è svolto il primo incontro dedicato alla ‘manovra di disostruzione delle vie aeree nei bambini e linee guida sul sonno sicuro nel lattante’. L’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di potenziare e integrare l’offerta dei servizi educativi rivolti ai bambini e alle loro famiglie, organizza una serie di incontri gratuiti rivolti ai genitori di bambini della primissima infanzia.

L’iniziativa rientra nella volontà dell’Amministrazione comunale di rispondere a richieste espressamente formulate dai genitori e raccolte dalle educatrici relativamente ad una serie di argomenti di grandissima attualità, sia per quanto riguarda alcune tematiche di natura pratica che per la gestione della sempre più complessa relazione genitori-figli. Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili Gianbruno Panizzutti: “Due dei 5 incontri previsti affrontano tematiche di natura pratica e informativa quali le manovre di disostruzione e la donazione del sangue cordonale, gli altri vogliono essere un valido aiuto nel fornire alcune risposte a genitori alle prese con il sempre più complicato rapporto genitori-figli. I genitori ‘di oggi’ sono sempre di più alle prese con dinamiche finora sconosciute e credo sia compito di una Amministrazione attenta cercare di trasmettere informazioni e contenuti fondamentali per la crescita dei nostri figli”.