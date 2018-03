Mom: acque agitate tra il sindacato e la direzione, c'è il rischio di un nuovo sciopero

TREVISO Dopo lo sciopero di quattro ore del 26 febbraio scorso, il sindacato SGB Trasporti ha incontrato nelle scorse ore il presidente della Provincia di Treviso e il presidente del consiglio di amministrazione di Mobilità di Marca.

L'incontro era stato richiesto richiesto dal sindacato e dalla UILT di Treviso, per informare i vertici di Mom dei grossi pericoli che l'azienda sta correndo viste le difficoltà di intrattenere finora corrette relazioni sindacali. Durante l'incontro i sindacati hanno colto l'occasione per mettere in evidenza le preoccupazioni di tutti i lavoratori per i sub affidamenti dei servizi, le ricerche continue di personale esterno all'azienda, chiedendo, se non le dimissioni, almeno il controllo diretto da parte della presidenza aziendale per evitare che vengano fatti danni irreparabili e difficili da recuperare. A queste condizioni SGB Trasporti, ha espresso grande perplessità nel proseguire ad avere incontri con la direzione di Mom per il fatto di non avere mai una risposta concreta o una risoluzione definitiva ai problemi, anzi, a causa di questo atteggiamento di chiusura, i problemi continuerebbero ad accumularsi uno sull'altro senza alcuna soluzione.

Stando a quanto riportato dal sindacato, il presidente della Provincia, preso atto delle rimostranze del sindacato a cui terrà debitamente conto, ha invitato il presidente Mom a vigilare per evitare che si verifichino i rischi denunciati. Un nuovo incontro, previsto per lunedì 12 marzo, è stato intanto fissato e il presidente Mom ha dichiarato che sarà presente indicando, tra l'altro, alcune sue idee nel merito delle problematiche della procedura di raffreddamento (sub affidamento linea 4; premio di risultato; mancato rispetto contratti lavoratori Part/Time e tempi determinati; cambio turno tra colleghi; provvedimenti disciplinari; giudice digitale per controllo autobus). Ribattono i sindacati: "Sulle varie ed eventuali vorremmo discutere della linea 21 (soste); percorrenze nuova linea 8E TV - MESTRE - VE; messa in moto vetture periodi freddi". A fronte di queste dichiarazioni SGB ha deciso, al fine di verificare se queste idee si possano tradurre in fatti concreti, di partecipare all'incontro con l'auspicio di giungere ad un accordo sulle tematiche poste; se così invece non sarà, è chiaro che continuerà la protesta in atto attraverso un nuovo sciopero dei lavoratori MoM.