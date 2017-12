Infarto fatale mentre guarda in tv il derby di Milano, muore 54enne

CASIER Stava guardando il derby di Milano, Milan-Inter di coppa Italia, con gli amici, nella sua residenza di Salzano, in via Villatega: durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo si è assentato, per andare in bagno. E' qui che sarà ritrovato, riverso a terra, privo di vita. Il dramma si è consumato mercoledì sera. A perdere la vita Marco Berton, 54enne di Casier (risultava residente in via Vecellio): Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte degli infermieri del Suem 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Noale. A riportare la notizia è il Gazzettino di Treviso in edicola oggi.