Infarto in ufficio, muore 49enne di Mogliano

MOGLIANO Ha perso la vita davanti ai suoi colleghi di lavoro. Si è spenta Diana Coltro, 49enne di Mazzocco di Mogliano. Lavorava come impiegata in uno studio notarile di Mestre, in corso del Popolo - come riporta "Il Gazzettino di Treviso" - e verso le 14 di venerdì scorso, subito dopo la pausa pranzo la donna ha accusato un dolore allo sterno fortissimo perdendo in pochi secondi conoscenza. I colleghi hanno chiamato immediatamente i soccorsi, capendo che la situazione era grave.

A nulla è servito il massaggio cardiaco eseguito dai sanitari del Suem118. L'attacco cardiaco aveva già preso il sopravvento. Diana Coltro, che viveva da sola a Mazzocco di Mogliano, lascia la mamma Loredana, il papà Luigino, la sorella Nicoletta, il cognato Stefano e il nipote Niccolò. I funerali si terranno questa mattina alle 10.30 nel Duomo di Santa Maria Assunta a Mogliano.