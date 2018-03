Cade lungo il sentiero e si lussa una spalla: scialpinista trevigiana finisce in ospedale

VALDOBBIADENE Nuovo intervento per gli uomini del Soccorso alpino che, nella giornata di venerdì 30 marzo, sono corsi in aiuto di una scialpinista residente a Valdobbiadene.

La donna, cinquantaduenne, si trovava con il marito nei pressi di Malga Grugola, in Vanoi, nel Trentino. Durante l'escursione la signora è caduta provocandosi la lussazione di una spalla. L'allarme è stato dato dal marito che, fortunatamente, si trovava insieme a lei. I soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente a bordo di un quod e, dopo aver prestato alla donna le prime cure sul posto, hanno provveduto a trasportarla fino a valle. Accompagnata dal marito, la sfortunata scialpinista ha voluto andare al pronto soccorso di Feltre per gli accertamenti medici del caso ed è stata dimessa poche ore dopo. Le sue condizioni di salute non hanno destato particolari preoccupazioni.