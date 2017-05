San Pietro di Feletto: 100 mila euro di avanzo investiti in cimiteri, strade e scuole

SAN PIETRO DI FELETTO Abbattimento delle barriere architettoniche del cimitero di Bagnolo, piano straordinario di segnaletica stradale, manutenzione delle scuole del paese e della rete viaria comunale. Sono le nuovi voci di spesa previste dalla variazione al bilancio votata dall’ultimo Consiglio comunale che ha investito in nuove opere buona parte dell’avanzo di amministrazione 2016 (per la precisione: 100 mila euro su un totale di avanzo pari a 132 mila euro). 40 mila euro sono stati destinati alla manutenzione straordinaria del cimitero di Bagnolo, che prevede lo studio e la realizzazione di un sistema di vialetti pedonali in ghiaino lavato per permettere, anche alle persone con difficoltà di deambulazione, di raggiungere in modo agevole le sepolture e i loculi ed effettuare in sicurezza tutte le operazioni connesse (tra cui lo spostamento delle scale per raggiungere i loculi più alti).

22.300 euro sono stati destinati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali e 19 mila euro a un piano straordinario di segnaletica stradale con la sostituzione dei segnali stradali orizzontali e verticali usurati al fine di continuare a garantire la massima sicurezza a pedoni, ciclisti e automobilisti. 6 mila 200 euro saranno investiti per garantire la manutenzione straordinaria scuole da effettuarsi durante il periodo estivo. E, infine, 12.500 euro sono la posta inserita per la restituzione a un privato degli oneri di urbanizzazione anticipati a seguito di un intervento edilizio mai più realizzato.