Irene Grandi, “la cattiva ragazza del pop italiano”, sarà sul palco di Suoni di Marca

TREVISO Il mese di Luglio si concluderà in bellezza per la città di Treviso con la serata tutta al femminile ad ingresso gratuito di una regina della musica italiana, Irene Grandi salirà sul Main Stage del Festival di Suoni di Marca. Il 31 luglio, saprà coinvolgere con la sua grinta e il suo rock’n’roll il pubblico in un viaggio tra pop e soul, tra l’energia dirompente del rock e una cifra più intimistica e cantautorale.

Irene Grandi irrompe sul palco di Suoni di Marca di Treviso con un intrigante progetto sonoro: “Lungoviaggio tour 2017”. Sarà uno spettacolo in continuo sviluppo perché, come in tutti i viaggi, ogni tappa porta con sé qualcosa di nuovo e di bello. Il concerto è un equilibrio perfetto tra un’atmosfera intima in cui le canzoni vengono arrangiate lasciando molto spazio al calore della voce e dando risalto ai suoi testi, mentre una parte si tinge di rock: le sonorità si fanno più decise, l’atmosfera elettrica. L’evento farà ’battere il cuore’ di tutti grazie all’accostamento delle melodie indimenticabili delle hits storiche ai pezzi più recenti, da cui affiorano una profondità inedita e una grande sensibilità e maturità d’artista. Preparatevi a nuovi arrangiamenti e ad atmosfere bellissime perché “questa” Irene Grandi ha una marcia in più rispetto al passato. «L’Irene di oggi è un’evoluzione dell’Irene di sempre» – spiega la cantante toscana «nel tour c’è spazio per le canzoni più conosciute, per quelle più rock e per un po’ di blues. Ma anche per questa voce un po’ più interiore, nata da un percorso personale che ho fatto negli ultimi anni, un percorso fatto anche di silenzio, durante il quale mi sono guardata dentro, trovando nuovi messaggi e nuove verità che racconto nelle mie ultime canzoni».

Sin da giovanissima Irene canta con diversi gruppi rock e blues nei locali di Firenze e Toscana. Decisivo per l’inizio della sua carriera da solista è stato l’incontro con Dado Parisini, produttore dell’album d’esordio “Irene Grandi”, uscito nel 1994. Da allora i dischi sono pubblicati in rapida successione. A quegli anni risale anche l’inizio di una lunga e fruttuosa collaborazione con Vasco Rossi, che scrive per lei “La tua ragazza sempre”, canzone con la quale si classificherà seconda al Festival di Sanremo 2000. Nel 2001 esce il greatest hits “Irek”, che fa il punto sulla prima parte della sua carriera, guardando avanti con i due inediti “Per fare l’amore” e “Sconvolto così”. Lo stesso anno Irene incanta centomila persone all’Heineken Jammin’ Festival di Imola, aprendo per l’amico Vasco con il quale consolida la collaborazione che porta alla pubblicazione di “Prima di partire per un lungo viaggio”, title track dell’album successivo (2003). Oltre che con Vasco Rossi, Irene ha collaborato con moltissimi artisti: Pino Daniele, Jovanotti, Edoardo Bennato, Luciano Pavarotti, Alex Britti, Gaetano Curreri, Morgan, Francesco Bianconi, Elio e le storie tese, Simona Bencini, Francesco Renga, Eros Ramazzotti e, in molte occasioni, con Stefano Bollani; in ambito internazionale con Youssou N’Dour, Patti Smith, Hector Zazou e James Reid.

Irene Grandi si aggiunge al vasto programma di artisti nazionali e internazionali della ventisettesima edizione del Festival Suoni di Marca, che dal 20 luglio al 6 agosto, farà ballare Treviso con tutte le serate a ingresso gratuito. Questi i nomi già anticipati sul palco principale: Daddy G dei Massive Attack, Coez, Lacuna Coil, Alpha Blondy, The Strumbellas, Gipsy King’s Legend Family, The Zen Circus, Cristina Donà, Dente, Bandabardò, Teresa de Sio, James Senese e Napoli Centrale, Boney M, The Stars from the Commitments, Alex Britti e molti altri ancora da annunciare.