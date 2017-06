Santa Lucia di Piave, i banditi fanno saltare in aria un bancomat: ingenti i danni

SANTA LUCIA DI PIAVE Blitz della banda dei bancomat all'alba di sabato. Poco dopo le 4 un commando di malviventi ha fatto saltare in aria il dispositivo esterno della filiale della "Banca della Marca" di via Marconi a Santa Lucia di Piave. I danni materiali sono stati ingenti in quanto è stata utilizzata una dose di esplosivo molto elevata. I banditi sono però riusciti ad asportare solo il cassetto contenente le banconote rifiutate, normalmente vuoto. I cassetti con il denaro invece sono stati regolarmente ritrovati all'interno del bancomat nell'area blindata che li contiene. La banda ha utilizzato per il colpo una Bmw rubata a San Vendemiano e che è stata poi rinvenuta: la vettura è stata poi sottoposta a rilievi scientifici, a caccia di tracce degli autori del colpo. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona.